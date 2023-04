Licari: «Euroderby? Vi spiego perché è avvantaggiato l’Inter». Così il giornalista de La Gazzetta dello Sport sul doppio impegno europeo

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari, ha parlato di Euroderby e della posizione del Milan.

Ecco le sue parole: «Inzaghi sembra nato per l’eliminazione diretta, coerente nei tempi dei tempi al suo 3-5 -, Pioli è camaleontico nell’adattarsi a ogni situazione propria e degli avversari. Il loro cammino ha molti paralleli: due successi (Milan in casa e Inter fuori), due pari (viceversa). L’Inter ha costruito le qualificazione con Porto e Benfica in trasferta. Il Milan a San Siro con Tottenham e Napoli. L’andata è Milan-Inter, ideale per entrambe. Negli scontri diretti, fin qui, meglio l’Inter»