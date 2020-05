L’ex Gattuso vicino al maxi rinnovo con il Napoli: i dettagli

Aurelio De Laurentiis pare intenzionato a prolungare il contratto di Gattuso dopo gli ottimi riscontri con il Napoli sul campo

Il contratto di Gattuso con il Napoli è in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe prolungare la permanenza dell’ex tecnico e bandiera del Milan.

Secondo quanto riportato da Il Mattino si profilerebbe un rinnovo sino al 2023 con un sostanziale ritocco economico sullo stipendio.

Attualmente percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione anche se per questa mezza stagione andrà a guadagnare 750 mila euro, senza contare la decurtazione fatta da lui stesso per aiutare i dipendenti del club in cassa integrazione per via dell’emergenza Coronavirus.