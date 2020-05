L’ex Bacca: «In Spagna si vive meglio il calcio. A Milano ero triste»

L’ex attaccante del Milan Carlos Bacca ha voluto raccontare il passato in Italia e le differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo

Ecco le parole di Carlos Bacca in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As in merito al suo passato in Italia al Milan.

«A Milano non ero felice, il calcio lì non è visto con la stessa passione di Siviglia. Sono convinto che la combinazione perfetta sia essere felice dentro e fuori dal campo e i miei due anni a Siviglia cono la cosa migliore che poteva capitarmi. Anche al Villarreal all’inizio le cose sono andate bene, ora però sto trovando meno spazio»