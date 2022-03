L’ex arbitro sicuro: «Necessario il ricambio generazionale»

L’ex arbitro, Massimiliano Saccani, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla situazione degli arbitri in Serie A

ROCCHI – «Il ricambio generazionale era necessario. Ha scelto la strada giusta e i giovani arbitri hanno dato risposte positive. Non è facile fare le designazioni in questa stagione perché il campionato non è mai stato così aperto sia in testa e sia in coda. A lui do un voto alto sta facendo un lavoro egregio».

MIGLIORI – «A mio avviso si sono comportati bene Sozza, Ayroldi, Massimi e Marinelli. Hanno grandi qualità. Un errore di un giovane va accettato, hanno margini di crescita ed è giusto che imparino. Spero che in questo senso Serra possa ripartire e che Rocchi gli dia una mano. Gli arbitri esperti arrivano in partite difficile e dove la risonanza è maggiore. Guida era in un periodo straordinario. Errore grave, giustifico lui ma non capisco come mai non sia stato richiamato dal VAR. Spero si arrivi ad una separazione delle carriere tra arbitro di campo e Var».