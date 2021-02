L’Europa League obiettivo concreto: il Milan vuole arrivare fino in fondo

L’Europa League tornerà ad impegnare i rossoneri dalla prossima settimana quando il Milan volerà a Belgrado: Pioli e i suoi vogliono vincere

L’Europa vissuta non come un fastidio ma con la voglia di essere protagonisti. E’ questo il diktat della società in riferimento alla seconda competizione continentale per club.

PRESTIGIO E BLASONE – Il Milan non solo non ha mai vinto la competizione ma si trova anche nella scomoda posizione di chi ha un ranking UEFA molto basso. Fare strada in Europa League, possibilmente fino alla finale, permetterebbe al Milan di incrementare il bottino e non ritrovarsi in quarta fascia al momento del sorteggio nella prossima Champions League, obiettivo dichiarato del club e mai come in questi anni veramente vicino.