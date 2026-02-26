Letizia e il problema dell’attaccante: «Al Milan serve Osimhen. Se non hai uno come lui non vai da nessuna parte…»

Letizia, sul suo canale Youtube, parla così del Milan di Allegri e della necessità di un attaccante del calibro di Victor Osimhen

Il recente incrocio di Champions League tra Juventus e Galatasaray ha lasciato in eredità una lezione preziosa per tutto il calcio italiano. Secondo Francesco Letizia, intervenuto sul proprio canale YouTube, la costruzione del gioco risulta vana se manca un finalizzatore d’élite: «Se non hai quello che ti butta dentro il pallone non vai da nessuna parte». Il nome che sposta gli equilibri resta quello di Victor Osimhen, un profilo che la Juventus sta monitorando ma che rappresenta il vero grande sogno proibito per l’attacco della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Letizia, il profilo ideale per il salto di qualità

Nonostante le difficoltà burocratiche legate alla clausola rescissoria inserita dal Napoli, Letizia non ha dubbi su chi servirebbe ai rossoneri per tornare a dominare in Italia e in Europa. «Se potessi prendere un giocatore per il Milan quello sarebbe Osimhen», ha dichiarato apertamente il giornalista, sottolineando come l’attaccante nigeriano sia in grado di cambiare da solo l’esito di una stagione. Il problema resta strutturale, poiché da troppo tempo a Milanello manca un “crack” generazionale in quel ruolo specifico.

Il commentatore ha poi proseguito la sua analisi evidenziando come la presenza di un terminale offensivo di tale portata trasformerebbe radicalmente il collettivo a disposizione di Allegri: «Questo Milan, con tutti i suoi limiti, se avesse Osimhen in attacco sarebbe un’altra squadra». La riflessione finale è un monito per la dirigenza in vista del mercato estivo: anche nelle serate di difficoltà tattica, avere il centravanti più forte del campionato permette di risolvere partite sporche. «Osimhen secondo me in Italia è devastante», ha chiosato Letizia, ribadendo che la ricerca di un “nuovo Osimhen” deve essere la priorità assoluta per colmare il gap con le big europee.