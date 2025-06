Leoni Milan, il Diavolo beffa l’Inter! Rossoneri in pole, prossime settimane decisive per l’affare

Leoni Milan, Igli Tare pronto a beffare l’Inter per il forte difensore del Parma classe 2006: prossime settimane decisive

Il mercato dei giovani talenti è sempre in fermento e, in questo scenario, il nome di Giovanni Leoni sta brillando con particolare intensità. Il difensore classe 2006, nato a Roma, ha appena concluso una prima stagione eccezionale in Serie A con la maglia del Parma, dimostrando una maturità e delle qualità tecniche che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano ed europeo. Acquistato dal Parma appena un anno fa, Leoni ha superato ogni aspettativa, attirando su di sé l’attenzione di numerosi top club, desiderosi di assicurarsi il difensore del futuro.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, come spesso accade per i giovani gioielli, si è scatenata una vera e propria corsa al talento. Nelle ultime ore, in particolare, l’interesse si è focalizzato su un potenziale derby di mercato tra le due sponde di Milano: Milan e Inter sono infatti prepotentemente sulle tracce del giovane centrale. Entrambe le società vedono in Leoni il protagonista ideale per rinforzare la propria retroguardia nei prossimi anni.

Tuttavia, sembra che il calciomercato Milan abbia mosso i suoi passi con maggiore decisione e, al momento, sia in netto vantaggio nella corsa all’acquisto. Stando a quanto riportato stamani da Tuttosport, il club rossonero, e in particolare il suo dirigente Igli Tare, ha agito con grande tempestività e strategia. Tare, noto per la sua abilità nello scovare e attrarre giovani promesse, avrebbe allacciato rapporti concreti e proficui con gli agenti del calciatore. Questa mossa sembra aver dato i suoi frutti, ponendo il Milan in una posizione privilegiata. Il titolo di Tuttosport, “Leoni, scatto Milan. C’è il sorpasso di Tare all’Inter”, evidenzia chiaramente il sorpasso rossonero nella trattativa.

Un ulteriore elemento che rafforza la posizione del Milan è il benestare di un tecnico di primo piano. Sempre secondo Tuttosport, l’operazione Leoni godrebbe del sì di Massimiliano Allegri. Sebbene la notizia possa sembrare sorprendente, dato che Allegri non è attualmente l’allenatore del Milan, la citazione di Tuttosport potrebbe far riferimento a un gradimento tecnico generale verso il giocatore da parte di figure di spicco nel calcio italiano, o forse a un scenari futuri che potrebbero vederlo coinvolto. L’approvazione di una figura con la sua esperienza e visione strategica del gioco è sicuramente un fattore importante e un chiaro segnale della qualità intrinseca di Giovanni Leoni. “C’è il sì di Allegri: il ds balza sul talento del Parma” è la frase che suggella questo apprezzamento.

Il Parma, dal canto suo, si trova in una posizione invidiabile, avendo tra le mani un patrimonio prezioso. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e se il Milan riuscirà a concretizzare l’acquisto di quello che molti addetti ai lavori considerano già un punto fermo per il futuro della difesa italiana. L’interesse di così tanti club per un giocatore così giovane è la prova inconfutabile del potenziale immenso di Giovanni Leoni.