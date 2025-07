Leoni Milan, quanta concorrenza per il difensore del Parma! Tare e non solo, le ultime

Leoni Milan, aumenta la concorrenza per il difensore centrale del Parma: non solo i rossoneri e l’Inter, c’è anche la Juve

Giovanni Leoni, un nome che risuona con sempre maggiore forza nel panorama calcistico italiano. Nonostante abbia solo 18 anni e mezzo e un’esperienza limitata in Serie A, il giovanissimo difensore classe 2006 del Parma è diventato il desiderio di molti dei principali club italiani. La sua ascesa è stata fulminea e le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori.

La seconda metà della scorsa stagione è stata per Leoni a dir poco fantastica. Con la maglia dei Crociati, si è rivelato uno dei protagonisti indiscussi della salvezza della squadra, un risultato ottenuto sotto la guida del mister Cristian Chivu. Arrivato in corsa per sostituire l’esonerato Pecchia, Chivu ha saputo valorizzare al meglio le qualità del giovane difensore, tanto da guadagnarsi la panchina dell’Inter per la prossima stagione.

Le prestazioni eccezionali e la personalità mostrata in campo, nonostante la giovanissima età, hanno proiettato Leoni nel radar dei grandi club. In particolare, il calciomercato Milan e l’Inter sembrano pronte a dar vita a un derby di mercato pur di accaparrarsi il talento del Parma. La rivalità cittadina si sposta così anche sul fronte delle trattative, con entrambe le squadre desiderose di assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama europeo.

Ma la sfida per Giovanni Leoni si preannuncia ancora più accesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Juventus si è inserita prepotentemente nella corsa al difensore, trasformando un potenziale derby in una sfida a tre che promette scintille. “Anche Tudor vuole Leoni ed è sfida a Milan e Inter”, scrive il quotidiano, evidenziando come il tecnico juventino sia rimasto stregato dalle qualità del giocatore. Il sottotitolo dell’articolo del Corriere dello Sport lo definisce addirittura il “prototipo del difensore moderno che ha scalato tre categorie in sei mesi“, una descrizione che rende bene l’idea del potenziale immenso di questo ragazzo.

L’entusiasmo attorno a Leoni è palpabile non solo a Torino, ma anche a Milano, sponda rossonera e nerazzurra. Il problema, però, per tutti i club interessati, è rappresentato dal prezzo del cartellino, che è lievitato in modo vertiginoso. Si parla di una cifra che ha raggiunto i 40 milioni di euro, dopo che il Parma ha rifiutato categoricamente un’offerta da 25 milioni. Una cifra importante per un calciatore così giovane e con poca esperienza, ma che riflette la fiducia del Parma nel suo talento e la sua capacità di far lievitare ulteriormente il proprio valore di mercato.

La domanda che ora tutti si pongono è: qualcuno avrà il coraggio di investire una cifra così elevata per Giovanni Leoni? Il futuro del giovane difensore è avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: Leoni è destinato a essere uno dei nomi più caldi della prossima sessione di mercato, e la sua prossima destinazione potrebbe segnare un passo fondamentale nella sua già brillante carriera. Resta da vedere chi tra Milan, Inter e Juventus riuscirà a spuntarla in questa avvincente battaglia per il futuro del calcio italiano.