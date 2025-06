Leoni Milan, rossoneri si defilano nella corsa al difensore? C’è concorrenza in Serie A. Segui le ultimissime sul mercato

Il calcio italiano, in una fase di profondo rinnovamento e incertezza, ha un faro di speranza in giovani talenti come Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, sta rapidamente conquistando le attenzioni delle grandi squadre, manifestando tutte le caratteristiche del predestinato. La sua precoce ascesa è stata fulminea: a soli 16 anni ha debuttato in Serie C con la maglia del Padova, e due anni più tardi, da esordiente in Serie A con il Parma, ha già dimostrato la sua tempra annullando attaccanti del calibro di Kolo Muani e Romelu Lukaku.

Quella che rende Leoni un profilo così appetibile è una combinazione rara di qualità tecniche e mentali. I suoi piedi per terra e la testa focalizzata sul campo sono elementi cruciali per chi aspira a essere protagonista costante, in ogni allenamento e in ogni partita. Leoni è un difensore solido in marcatura, imponente nel gioco aereo e dotato di una personalità spiccata che lo rende un leader naturale nonostante la giovane età. Non è un caso, quindi, che giganti del calcio italiano come Juventus, Napoli, Milan e Inter abbiano acceso i riflettori su di lui.