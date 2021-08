Leo Messi, le prime dichiarazioni da calciatore del Psg

Leo Messi, nel corso della sua presentazione ai canali ufficiali del Psg, ha espresso la sua felicità per la nuova avventura

Prime parole, per Leo Messi, da giocatore del Psg. Il numero 30 del club transalpino, ha affidato i suoi primi pensieri dallo sbarco all’aeroporto di Parigi al canale ufficiale del club. Il sei volte pallone d’oro proverà a scrivere altre pagine indelebili per questo sport, con un’altra maglietta sulle spalle.

«Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. Sono determinato a costruire, insieme allo staff ed ai giocatori presenti qui, qualcosa di grande per il club e per i tifosi. Non vedo l’ora di raggiungere il prato del Parc des Princes».