Lenglet Milan in salita, ma c’è una speranza per gli ultimi giorni di mercato. ULTIME sul futuro del difensore

Tra i difensori accostati al calciomercato Milan c’è anche Clement Lenglet. Tuttavia arrivare al difensore in forza all’Aston Villa e di proprietà del Barcellona è tutt’altro che semplice.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese piace molto ma per far sì che l’affare vada in porto è necessario che sia il club inglese sia quello catalano diano l’ok. Ad oggi è e resta solo una speranza per i rossoneri.