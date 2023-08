Lenglet Milan, è lui l’ultimo nome per la difesa rossonera! I dettagli e il costo dell’eventuale operazione

La Gazzetta dello Sport sembra non avere alcun dubbio: è Clement Lenglet l’ultimo nome spuntato in casa Milan per rinforzare il pacchetto difensivo della squadra di Pioli!

Il difensore centrale di piede mancino potrebbe lasciare il Barcellona per una decina di milioni di euro. Al momento però non c’è alcuna trattativa in corso: si tratta solo di un’idea.