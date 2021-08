Lega Serie A: venerdì importante riunione per una diatriba Dazn-Sky

Lega Serie A: è previsto per venerdì un incontro per stabilire la trasmissione dei sette match in esclusiva Dazn per locali pubblici

Secondo quanto emerso da una nota emanata dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale, è in programma per venerdì 13 agosto, alle ore 10, un incontro in teleconferenza per stabilire la trasmissione dei sette match per i quali, la piattaforma Dazn, detiene l’esclusiva per i prossimi tre anni.

In particolare, i termini delle discussioni verteranno sulla piattaforma ai quali affidare la visione delle partite nei locali pubblici, come bar, ristoranti ed Hotel. Sky ne richiederà l’esclusività, mentre Dazn sembrerebbe più orientata verso una collaborazione con Tim. L’assemblea in programma venerdì, offrirà spunti decisivi in tal senso.