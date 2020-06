Lecce-Milan, ultime e probabili formazioni

Domani andrà in scena Lecce-Milan: ecco le probabili formazioni che andranno a schierare i mister Liverani e Pioli

LECCE – 4-3-2-1 per gli uomini di Liverani, che dovrà fare i conti con l’assenza per squalifica di Donati e con gli indisponibili Farias, Deiola e Dell’Orco. Difesa a 4 composta da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni. Deiola davanti alla difesa (in ballottaggio con Tachtsidis), sostenuto dalle mezzali Majer e Mancosu. Sulla trequarti l’ex Milan Saponara insieme a Falco avrà il compito di ispirare Lapadula.

MILAN – 4-2-3-1 scelto da mister Pioli, che è costretto a fare i conti con le pesanti assenze di Musacchio, Duarte e soprattutto Ibrahimovic. In difesa confermata la coppia Kjaer-Romagnoli. Sulla sinistra c’è il grande ritorno di Theo Hernandez, mentre sulla fascia opposta ballottaggio aperto tra Calabria e Conti. Bennacer e Kessie confermatissimi in mediana, Castillejo torna titolare sulla fascia offensiva e sarà accompagnato da Bonaventura e Calhanoglu. Unica punta, confermata dopo l’espulsione contro la Juventus in Coppa Italia, sarà Ante Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All.: Liverani.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.