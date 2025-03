Lecce Milan, allarme rientrato Krstovic: ha segnato quasi la metà dei gol della squadra allenata da Giampaolo. Le ultimissime

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Mister Giampaolo, che ha seduto anche sulla panchina rossonera, dovrebbe aver ritrovato a disposizione il suo attaccante titolarissimo Nikola Krstovic.

In questa stagione è partito in tutte le partite da titolare e ha realizzato sette gol dei diciotto realizzati in campionato dal Lecce. Oggi si è allenato in gruppo.