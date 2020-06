Lecce-Milan: ecco l’MVP rossonero da parte dei tifosi

Ieri sera in Puglia il Milan ha schiantato per 4-1 il Lecce e nella giornata odierna sono arrivati i risultati dell’MVP dei rossoneri

MVP di Lecce-Milan? I tifosi, attraverso la consueta votazione tramite l’app ufficiale rossonera, hanno decretato il migliore in campo e questa volta il premio è andato a Calhanoglu.

Il comunicato del Milan – «Hakan Çalhanoğlu ha messo lo zampino in tutti e quattro i gol rossoneri nella bella notte di Lecce. Due assist, per Castillejo prima e Rebić poi, il tiro da cui è nato il 2-1 di Bonaventura e l’apertura per Conti, dal cui cross è scaturito il 4-1 di Rafael Leão. Senza dimenticare il solito e instancabile lavoro in fase di interdizione: è lui l’MVP di Lecce-Milan secondo i tifosi rossoneri che hanno votato sulla nostra app ufficiale al termine della sfida del Via del Mare.»