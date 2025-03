Condividi via email

Lecce Milan: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime sul match

Lecce Milan: le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Lecce Milan: orario e dove vederla in tv

Il match Empoli–Milan si giocherà alle ore 18:00 di sabato 8 marzo. Verrà trasmesso su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.