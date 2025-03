Condividi via email

Lecce Milan, Conceicao sui tanti campi in formazione: «Vi spiego perché ho preso queste scelte». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, il tecnico del Milan Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sui tanti titolari in panchina.

CAMBI NEI TITOLARI – «Con lo schieramento del primo minuto eravamo più compatti. Bondo davanti alla difesa è stato importante, con Musah e Reijnders che andavano a prendere i centrocampisti del Lecce»