Leasing o noleggio lungo termine? Guida alla scelta

In questo articolo, scritto con l’ausilio del team di Finrent, società storica nell’ambito del noleggio di auto e furgoni a lungo termine, parleremo del leasing e del noleggio lungo termine.

Spesso i due termini(leasing e noleggio a lungo termine) vengono confusi. Oggi vedremo tutti gli aspetti e le caratteristiche che li differenziano.

Differenza tra leasing e noleggio a lungo termine: come funzionano

Come abbiamo accennato in precedenza, oggi parleremo della differenza tra leasing e noleggio a lungo termine. Il leasing di un‘auto è un contratto molto simile al finanziamento, ma che si svolge come un’operazione di finanziamento.

Quando si decide di prendere un veicolo con la formula leasing, l’azienda che concederà il bene, verserà un anticipo di denaro per poter effettuare l’acquisto del veicolo. Dopo aver compiuto l’acquisto, il cliente potrà – previo pagamento di un canone mensile – guidare il veicolo che avrà scelto.

A differenza del noleggio, nel leasing, c’è un anticipo da pagare. Esso, viene determinato prima ancora della sottoscrizione del contratto. Una volta che il periodo precedentemente concordato giungerà al termine, sarà possibile effettuare il pagamento di una somma finale, meglio nota come “maxi-rata”.

La maxi rata finale serve per poter effettuare il riscatto dell’auto e divenirne i legittimi proprietari. In alternativa si potrà effettuare la restituzione del mezzo e perdere ogni diritto.

Con il noleggio a lungo termine, le differenze sono tante. Intanto, nonostante anche con quest’opzione si paghi un canone mensile, esso viene definito all inclusive in quanto garantisce una serie di servizi che il leasing non prevede:

Copertura assicurativa: la società di autonoleggio garantisce l’assicurazione RCA per tutti i mezzi di cui godono i conduttori. Questo consentirà a chi loca le flotte, di poter guidare e risparmiare soldi sull’assicurazione (specialmente se si è neopatentati e il costo lieviterebbe a dismisura). Manutenzione: sia la revisione ordinaria che quella straordinaria, sono previste nel contratto di NLT. Anche se dovesse sussistere un imprevisto, non sarà un problema in quanto le spese restano a carico della società di autonoleggio. Assistenza stradale: un altro supporto molto vantaggioso è l’assistenza stradale. In caso di difficoltà (di qualsiasi natura), è possibile contattare un numero dedicato a cui chiedere aiuto. L’intervento consiste in un mezzo di soccorso, che verrà ad appunto, soccorrerti ovunque tu ti trova (se sei all’estero, verifica che tale operazione è garantita in base alle condizioni contrattuali). IPT: l’imposta Provinciale di Transizione fa risparmiare circa 300 euro. Anche in questo caso, la somma è a carico della società di autonoleggio. Pratiche burocratiche: se il noleggio a lungo termine consente un bel risparmio economico, non possiamo ignorare i vantaggi burocratici. Ogni pratica di gestione, sarà presa in carico dalla società di autonoleggio, risparmiando un dispendio di tempo non indifferente.

A differenza del leasing, con il noleggio non è necessario rivolgersi a una società finanziaria, ma bensì a un’azienda specializzata.

Il noleggio a lungo termine inoltre, non prevede maxi rata finale, né tanto meno il versamento obbligatorio dell’anticipo. L’anticipo nel NLT, non è una caparra e né tanto meno un deposito cauzionale, ma sarebbe una somma (che andrebbe persa), ma che garantirebbe un pagamento inferiore della rata mensile del canone di locazione.

Tuttavia, ribadiamo che nel NLT è una scelta facoltativa, in quanto chi non dispone di liquidità sufficiente, potrà senza problemi, scegliere di locare il mezzo senza anticipo.

Quando il periodo di noleggio a lungo termine giunge alla sua naturale scadenza, si ha la possibilità di scegliere tra 3 diverse opzioni:

Restituire l’auto e chiudere ogni tipo di rapporto (senza il pagamento di costi penali oppure spese aggiuntive);

e chiudere ogni tipo di rapporto (senza il pagamento di costi penali oppure spese aggiuntive); Scegliere un’altra auto e aprire un nuovo contratto di noleggio a lungo termine ;

e aprire un nuovo contratto di ; Rinnovare il contratto di noleggio a lungo termine sempre con lo stesso veicolo.

Leasing o noleggio a lungo termine? Quale scegliere in base alle nostre esigenze

Come abbiamo visto in precedenza, nel corso dell’articolo, c’è una bella differenza tra il leasing e il noleggio a lungo termine. Per questo le vedremo in maniera più dettagliata (tramite le diverse caratteristiche dei servizi) in modo da capire quale delle due soluzioni possa fare al caso tuo.

Anticipo

Leasing : il versamento dell’anticipo, viene quasi sempre richiesto e in genere corrisponde un importo che è compreso tra il 10% e il 30 % del valore del veicolo ;

il versamento dell’anticipo, viene quasi sempre richiesto e in genere corrisponde un importo che è compreso tra il del ; Noleggio: nel noleggio il pagamento dell’anticipo è facoltativo (ovvero sta a te scegliere se versarlo o meno). Come abbiamo detto, l’anticipo ha come obiettivo, quello di ridurre l’importo del canone mensile.

Contratto

Leasing : nel leasing è previsto un contratto di natura finanziaria , molto simile ad un normalissimo finanziamento che viene stipulato soltanto dalle società autorizzate , come ad esempio le banche e le imprese finanziarie;

: nel leasing è previsto un , molto simile ad un normalissimo finanziamento che viene stipulato soltanto dalle , come ad esempio le e le Noleggio a lungo termine: nel noleggio il contratto viene stipulato attraverso delle compagnie assicurative specializzate e tramite le aziende di autonoleggio,di tipo non finanziario. Anche questo tipo di locazione è rivolta sia ad imprese che a privati.

Servizi

Leasing : con la formula leasing si ha la possibilità di riscattare il veicolo attraverso il pagamento di una maxi-rata finale e diventarne i legittimi proprietari, oppure si può restituire il veicolo senza poter far valere alcun diritto su di esso.

: con la formula leasing si ha la possibilità di attraverso il pagamento di una finale e diventarne i legittimi proprietari, oppure si può restituire il veicolo senza poter far valere alcun diritto su di esso. Noleggio: con la locazione per un lungo periodo, alla fine del contratto sarà possibile restituire il veicolo senza dover nulla, oppure cambiare auto o rinnovare il contratto di noleggio. A differenza del leasing, nel noleggio non è possibile acquistare l’auto.

Se ti stai chiedendo quale delle due soluzioni è più conveniente, devi sapere che sia il leasing che il noleggio a lungo temine, sono sempre due valide alternative a quello che è il classico acquisto dell’auto. Nella scelta è di fondamentale importanza capire e analizzare tutte le principali differenze sopra citate.

Tuttavia, nonostante questo tipo di scelte siano sempre soggettive, è fondamentale partire dall’esigenza più importante: comprendere se si vuol diventare proprietari di un mezzo oppure no. Nel primo caso, il leasing sarebbe la formula più indicata, dato che – come detto spesso – viene scelta come forma alternativa al classico prestito.

Il noleggio a lungo termine invece, è ideale per chi vuol cambiare spesso vettura, non vuole avere pensieri burocratici, e preferisce pagare un canone mensile in cui ha tutto incluso (salvo benzina e pagamento del bollo). Questa opzione è preferibile se si percorrono un minimo di 15 mila chilometri all’anno.

Grazie all’online oggi le scelte sono relativamente più semplici. Basterà farsi mandare qualche preventivo online (sia per il leasing che per il noleggio a lungo termine), e poi individuare l’opzione più conveniente in base al proprio budget.

Non dimenticare infine, di consultare tutte le clausole contrattuali prima di ritrovarti successivamente, in serie difficoltà.