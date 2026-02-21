Connect with us

News

Leao, il portoghese vede il Parma e si scatena: il dato statistico non mente

Published

59 minuti ago

on

By

Leao

Leao ha nel Parma una delle sue vittime preferite: la statistica sul portoghese, in gol su rigore all’andata, non mente

Il Milan si affida al suo uomo più talentuoso per scardinare la difesa del Parma. Secondo i dati Opta, Rafael Leao ha un feeling particolare con i ducali: nelle ultime quattro sfide di campionato, il portoghese ha partecipato attivamente a tre marcature, mettendo a referto due gol e un assist.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Tra questi spicca la rete del match d’andata, segnata su calcio di rigore. Per Rafa si è trattato del secondo centro dagli undici metri in Serie A, dopo quello realizzato contro la Fiorentina lo scorso ottobre, a conferma di una freddezza crescente anche come rigorista.

Domani a San Siro, Leao cercherà di aggiornare queste statistiche per trascinare il Diavolo.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Image Photo800365 Image Photo800365
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i rossoneri accelerano per Kean, dilemma diffide in vista del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 ore ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×