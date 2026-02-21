News
Leao, il portoghese vede il Parma e si scatena: il dato statistico non mente
Leao ha nel Parma una delle sue vittime preferite: la statistica sul portoghese, in gol su rigore all’andata, non mente
Il Milan si affida al suo uomo più talentuoso per scardinare la difesa del Parma. Secondo i dati Opta, Rafael Leao ha un feeling particolare con i ducali: nelle ultime quattro sfide di campionato, il portoghese ha partecipato attivamente a tre marcature, mettendo a referto due gol e un assist.
Tra questi spicca la rete del match d’andata, segnata su calcio di rigore. Per Rafa si è trattato del secondo centro dagli undici metri in Serie A, dopo quello realizzato contro la Fiorentina lo scorso ottobre, a conferma di una freddezza crescente anche come rigorista.
Domani a San Siro, Leao cercherà di aggiornare queste statistiche per trascinare il Diavolo.