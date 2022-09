Leao, rendimento in ascesa e futuro in bilico: le ultime

Il Milan si gode Rafael Leao sul campo, ma la sua situazione contrattuale fa preoccupare. Ancora nessun accordo

Il rendimento di Rafael Leao è tornato sui livello a cui aveva abituato nella scorsa stagione. Dopo un inizio a rilento contro Bologna e nel derby si è rivisto il fenomeno che sta facendo incantare tutta Europa. Uno come lui nessuno lo ha in Italia.

Come riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato il Milan ha resistito di fronte ad un’offerta monstre del Chelsea. Nel contratto, in scadenza 2024, c’è una clausola di 150 milioni di euro. Se il club non vuole perderlo l’estate prossima, sarà necessario chiudere la pratica rinnovo. Le richieste da parte dell’entourage del giocatore non sono però leggere. Ingaggio da 7 milioni di euro e un contributo economico nella grana giudiziaria che coinvolge il portoghese con Sporting Lisbona e Lille. Cifre che sforano il limite salariale del club, ma vedremo se il nuovo proprietario Gerry Cardinale vorrà concedersi uno strappo alla regola.