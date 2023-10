Leao scherza con Reijnders: «Hai bisogno di un assist?». Arriva la risposta dell’olandese!

Leao scherza con Reijnders: «Hai bisogno di un assist?». Il centrocampista risponde sempre sui social alla domanda del numero 10

Rafael Leao è diventato una macchina di assist: due quelli decisivi per Pulisic e Okafor in Milan Lazio. Il portoghese, in una storia Instagram, ha scherzato con Tijjani Reijnders.

Ha pubblicato una foto con l’olandese, lo ha taggato e ha scritto: «Tijjani, hai bisogno che ti faccia un assist, fratello? Aspetto ancora il tuo gol». La risposta di Reijnders non si è fatta attendere: «Arriverà fratello»