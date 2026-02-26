Connect with us

Leao Pulisic, il Milan cerca la sua coppia: i numeri non sono esaltanti. Ma il finale di stagione può invertire il trend

pulisic-leao

Leao Pulisic – Il Milan di Allegri ha bisogno della sua coppia! Il finale di stagione può invertire il trend

Il momento della verità è arrivato per il Milan, chiamato a una reazione d’orgoglio dopo un periodo nero tra le mura amiche. Il ruolino di marcia recente parla chiaro: il pareggio deludente contro il Como e la successiva, inaspettata sconfitta subita per mano del Parma hanno gelato l’entusiasmo di San Siro. Ora, per la compagine meneghina, non sono più ammessi passi falsi se si vuole mantenere viva la speranza di raggiungere gli obiettivi stagionali.

La ricetta di Max Allegri per la ripartenza

Per invertire la rotta, Massimiliano Allegri — il tecnico livornese noto per la sua capacità di gestire i momenti di pressione e per il suo approccio pragmatico alla gara — sembra aver individuato la chiave di volta. L’allenatore toscano è pronto ad affidarsi con convinzione al talento puro del suo reparto avanzato, puntando tutto sulla coesistenza dei suoi due uomini di maggiore qualità.

Il peso dell’attacco del Diavolo ricadrà dunque sulle spalle di: Rafael Leao e Christian Pulisic!

I numeri dell’intesa: un potenziale da esplodere

Nonostante il valore assoluto dei singoli, il feeling tra i due deve ancora sbocciare definitivamente. I dati statistici raccontano di una collaborazione ancora in fase di rodaggio: insieme, Leao e Pulisic hanno collezionato 377 minuti sul rettangolo verde, producendo finora un solo gol e due assist.

Tuttavia, all’interno dell’ambiente dei rossoneri, filtra ottimismo. La convinzione dello staff tecnico è che, aumentando il minutaggio condiviso, l’intesa tra la stella lusitana e il jolly di Hershey possa affinarsi sensibilmente da qui alla fine del campionato. Un’evoluzione necessaria per garantire alla squadra quella fluidità offensiva che è mancata nelle ultime uscite stagionali.

Verso il finale di stagione

Il calendario non concede tregua e il club di Via Aldo Rossi ha bisogno che i suoi leader tecnici trascinino il gruppo fuori dalle sabbie mobili. Se Allegri riuscirà a far dialogare con efficacia queste due frecce, il volto della squadra potrebbe cambiare radicalmente, trasformando i mugugni di San Siro in applausi scroscianti.

