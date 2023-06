Leao: «Vorrei rivincere lo Scudetto, la Champions League, la Coppa Italia. Pioli…». Le parole dell’esterno rossonero tra obiettivi, tifosi e Pioli

Rafael Leao è stato intervistato nello speciale Q&A di StarCasinò Sport. Ecco le parole dell’esterno rossonero:

MATURAZIONE – «Ciò che mi ha aiutato di più è la fiducia della squadra, loro sapevano che c’era un talento ma mancavano alcuni elementi, come continuità, serietà e concentrazione. Ora sono un giocatore più maturo e più consistente. Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Il Milan è una famiglia».

PIOLI – «Con il Mister ho acquisito una nuova mentalità: arrivare puntuale, essere concentrato, provare i tiri dopo l’allenamento. Mi chiede spesso come sto e come sta la mia famiglia. Questo rapporto per me è molto importante, mi ha aiutato dentro e fuori il campo. Quello che sono oggi lo devo a lui».

TIFOSI – «Quando sono arrivato non è stato facile, avevo molta pressione e c’era tanta gente a San Siro. Lavorando sodo ho iniziato a fare bene e i tifosi mi hanno aiutato molto: ho un grande rapporto con loro e li ringrazio perché è come se fossero in campo con noi. Sono molto importanti».

SORRISO – «È la mia modalità di espressione e rappresenta la mia personalità. Sorrido quando gioco a calcio, quando vado all’allenamento, quando vedo la mia famiglia. Per me il sorriso è vita».

MUSICA – «È un mio hobby ma anche uno strumento per poter dire alcune cose di cui non riesco a parlare davanti alle persone».

GIOCATORI PIU FORTI AFFRONTATI – «Danilo della Juventus è forte, veloce e fisico. Un grande avversario. Tra gli attaccanti, invece, dico Giroud perché è un giocatore molto intelligente e fa tanti gol. Sappiamo che basta mettere la palla in area e ci pensa lui. Oli è fortissimo»

OBIETTIVI – «Vorrei rivincere lo Scudetto, la Champions League, la Coppa Italia. Dobbiamo portare tutto a casa. Stiamo formando una squadra forte e penso che dal prossimo anno possiamo fare grandi cose. Finora abbiamo fatto bene, siamo arrivati in semifinale di Champions e dobbiamo continuare a lavorare così».