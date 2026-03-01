Connect with us

Leao a SportMediaset: «Non sono contento per i gol mancati, ma felice per la vittoria. Scudetto? Non ci pensiamo»

60 minuti ago

Leao a SportMediaset. Le parole dell’attaccante portoghese al termine di Cremonese Milan, vinta 0-2 dai rossoneri anche grazie ad un suo gol

Al termine della vittoria per 0-2 contro la Cremonese, Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset.it, commentando la sua prestazione, il suo stato di forma e la preparazione per il prossimo derby contro l’Inter.

SULLA GARA E I GOL MANCATI – «Oggi potevo uscire con tre gol. Non sono molto contento personalmente ma sono contentissimo per la squadra perché abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo continuato a battagliare: loro in casa giocano molto bene. Siamo stati precisi più nel secondo tempo mentre nel primo siamo entrati più nervosi perché volevamo fare dei punti dopo la botta dell’ultima partita. Però oggi abbiamo dimostrato il nostro valore».

SUL SUO STATO FISICO – «Possiamo dire di sì. Devo ringraziare lo staff medico che mi sta aiutando ogni giorno: mi sto sentendo meglio rispetto alle altre partite e cercherò di lavorare per arrivare a un buon livello in questo finale di stagione».

SUL DERBY E IL DISTACCO DALL’INTER – «Io penso che il Derby è una partita personale: non pensiamo allo scudetto ma pensiamo di arrivare pronti a quella partita, ovviamente rispettando l’Inter che sta facendo un grande campionato. Noi stiamo facendo il nostro e abbiamo il nostro obiettivo: arriviamo alla partita carichi per vincere. In quella partita lì saremo noi o loro».

SULL’INTESA CON PULISIC – «In questa stagione è stata difficile perché noi due abbiamo vissuto tanti problemi fisici. C’è ancora spazio per migliorare ma io cerco sempre di aiutarlo: ha bisogno di un gol per ritrovarsi. Però sta lavorando molto bene, l’ho visto bene oggi: gli manca solo il gol per prendere la fiducia. È un giocatore molto importante per noi e cerchiamo di aiutarlo per portarlo a un buon livello».

PREFERENZE DI POSIZIONE – «Mi piace stare in campo e aiutare la squadra sia a sinistra che come centravanti. Come dico sempre da punta sono più vicino alla porta per fare gol e il calcio è fare gol. A sinistra è un altro Rafa che cerca di dribblare, uno contro uno. Posizioni diverse e decisioni in campo diverse».

SUL GOL NEL DERBY – «Mi piacerebbe ma mi piacerebbe di più vincere».

