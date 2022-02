ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao spaccapartita: La Lazio non ci capisce nulla! Pagelle da urlo per l’attaccante portoghese di Pioli

Insieme a Giroud è Leao il migliore in campo di Milan-Lazio: pagelle da urlo per il portoghese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – L’etoile della squadra, è indiscutibile: in certe partite, tipo il derby, balla sulle punte, ma quando è in serata certifica il suo livello di qualità assolutamente superiore alla media della squadra. Gol, assist e magie assortite: una delizia.

TUTTOSPORT 8 – Dopo il derby vissuto in ombra riecco lo spaccapartite. Sulla sinistra è incontenibile: Hysaj e Luiz Felipe non ci capiscono niente. Segna l’1-0 (secondo gol in questa Coppa Italia) e inventa il 2-0.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Accelerazioni formidabili che disorientano Hysaj e Luiz Felipe. Un gol lo segna, un altro o fa segnare a Giroud. Dopo un derby così così è di nuovo protagonista e trascina il Milan con le sue inziative a sinistra