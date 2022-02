ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao MVP di Milan Lazio: i tifosi scelgono ancora il portoghese dopo la netta vittoria in Coppa Italia

Come si dice in questi casi: Rafael Leao is on fire!

🏄 Rafa the surfer is the #MilanLazio @emirates MVP. We goooo!



🤩 Mamma che Leão! È Rafa il vostro MVP del 4-0 ai biancocelesti#CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/7zUW6rak6t — AC Milan (@acmilan) February 10, 2022

Altra prestazione mostruosa (gol a parte) dell’attaccante portoghese di Pioli che è stat eletto dai tifosi MVP rossonero di Milan-Lazio.