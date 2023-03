Leao, tra moda e musica: passioni che diventano distrazioni? Non solo il rinnovo, altri pensieri sono nella testa del portoghese

Rafael Leao si è perso in campo e i fattori di distrazioni sono diversi: in primis c’è il chiacchierato rinnovo di contratto con il Milan, ma non solo. Il portoghese è amante della musica e della moda, come lui stesso mostra sui propri profili social.

In particolare, sponsorizza un brand di abbigliamento di cui è uno degli investitori. Nel frattempo, è pronto per rilasciare il secondo album da cantante rap. Passioni, ma che potrebbero trasformarsi in distrazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.