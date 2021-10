Leao punta lo Scudetto: «Quando si sogna...» - FOTO

Rafa Leao con un post sul proprio profilo social pubblica un messaggio per i tifosi rossoneri, con riferimento velato allo scudetto

Sogna in grande. Il Milan ha ottenuto in campionato 10 risultati utili consecutivi frutto di 9 vittorie e un solo pareggio. Merito di questi riusltati va attribuitto anche alle prestazioni di Rafael Leao che con i suoi gol sta trascinando la squadra.

Proprio il portoghese sul proprio profilo di Instagram, ha pubblicato una sua foto in campo e questa frase:

«Porto l’orgoglio dei ragazzi quando mi vedono in TV. Dicono ‘mamma un giorno ci sarò, vedrai’… E quando entro in campo, do tutto quello che posso per essere un esempio da idolatrare. Il cielo non è il limite, quando si sogna si può anche realizzare»