ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao Milan, rinnovo con blindatura: ingaggio triplicato. Jorge Mendes atteso a Milano per celebrare il prolungamento

Il contratto di Rafael Leao è in scadenza nell’estate del 2024, quindi c’è tempo ma non troppo e al Milan non mancano esempi di scarsa riconoscenza. Presto Jorge Mendes, agente di Leao, verrà ricevuto dalla dirigenza per celebrare il prolungamento: Rafa firmerà fino al giugno 2026 con ingaggio che sarebbe praticamente triplicato.

Quattro milioni, a cui aggiungere bonus e premi. La fiducia della società è conseguenza del desiderio del giocatore di continuare in rossonero, volontà che è già stata resa nota al club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.