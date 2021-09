Leao Milan: la rete segnata alla Lazio è record per il portoghese

Leao Milan: la rete messa a segno contro la Lazio firma un record per l’attaccante portoghese. Ecco la statistica nel dettaglio

Con la rete messa a segno nella sfida del Milan contro la Lazio, Rafa Leao ha siglato un record personale in chiave gol: a bersaglio anche nella precedente sfida di campionato contro il Cagliari, non aveva mai segnato per due gare da titolare di fila in Serie A.

Un segnale di continuità e di crescita per il giocatore portoghese che, schierato ancora una volta titolare, sembra star trovando la quadra giusta.