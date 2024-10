Leao Milan, Adani contro il portoghese: «Troppo poco! Guadagna da campione…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Lele Adani ha parlato a DAZN delle difficoltà di Leao al Milan legate soprattutto all’ultimo periodo.

LEAO MILAN– «Leao guadagna da campione. Il Milan stesso l’ha investito da campione, con i fatti. Per questo io mio aspetto, io condivido, perché campione si fa anche per rendere l’idea di un giocatore più importante, come gli è stato attribuito dalla società. Però è troppo poco».