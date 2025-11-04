Leao Milan, il calciatore portoghese è in stato di grazia: i suoi numeri in campionato recitano che… Le ultimissime notizie

Il Milan si gode il suo leader ritrovato. Sotto la gestione di Massimiliano Allegri, Rafael Leão sta completando la sua maturazione, non solo a livello tecnico, ma soprattutto caratteriale. Il portoghese, da stella intermittente, si è trasformato in un punto di riferimento assoluto, una vera e propria guida per il gruppo.

La sua crescita è stata evidente nell’ultima, combattuta vittoria contro la Roma, dove Leão ha offerto una prestazione di spessore. Al di là delle giocate individuali, l’attaccante ha dimostrato di aver acquisito una nuova consapevolezza del suo ruolo, offrendo costantemente sostegno e incoraggiamento a ciascuno dei suoi compagni di squadra. Un atteggiamento da vero condottiero, in linea con le richieste del tecnico livornese e le aspettative del DS Tare.

Parallelamente alla leadership, anche i suoi incredibili numeri in stagione continuano a migliorare e a incrementare, rendendolo un elemento imprescindibile per il reparto offensivo rossonero.

Nel campionato di Serie A, Rafael Leão ha disputato 363 minuti, riuscendo a mettere a segno tre reti. Questa media si traduce in un gol ogni 121 minuti. Ma l’impatto del portoghese è ancora più significativo se si considera il suo contributo totale alla manovra offensiva, inclusi gli assist forniti. A questi dati in campionato si aggiunge anche la rete realizzata in Coppa Italia contro il Bari, che rende lo score del portoghese in questo avvio di stagione ancora più importante e decisivo.

Rafael Leão è oggi, senza ombra di dubbio, il fulcro tecnico e motivazionale del Milan, un giocatore finalmente capace di abbinare il suo talento cristallino a una mentalità da vincente, sempre più leader di una squadra oramai plasmata anche sulla sua personalità.