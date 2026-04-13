Leao Milan, quest’anno numeri in calo rispetto alle scorse stagioni: i dati. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nel momento negativo del Milan di Massimiliano Allegri c’è da evidenziare un grave ‘caso’ Rafael Leao. Il portoghese è stato sostituito nella sconfitta per 3-0 contro l’Udinese e San Siro non gli ha perdonato una brutta prestazione, fischiando pesantemente la sua uscita dal campo. I numeri di Leao parlano chiaro: l’annata è la peggiore delle sue stagioni in rossonero.

I dati di Leao questa stagione

In tutte le competizioni, e quindi Serie A e Coppa Italia, Rafa ha collezionato 10 gol e 2 assist in 33 presenze sotto la gestione Allegri. L’attaccante ha abituato il pubblico rossonero a prestazioni di livello più alto. Al di là del numero in sè. Solitamente la doppia cifra di gol e, soprattutto, assist veniva facilmente raggiunta dall’ex Lille. In realtà, con Pioli in panchina Leao ha raggiunto per 4 anni consecutivi la doppia cifra sia per reti segnate sia per assist (considerando tutte le competizioni).

Stagione Squadra Presenze Totali Gol Segnati Assist Serviti 2025-2026 * Milan 26 10 2 2024-2025 Milan 50 12 11 2023-2024 Milan 47 15 12 2022-2023 Milan 48 16 11 2021-2022 Milan 42 14 10 2020-2021 Milan 40 7 6 2019-2020 Milan 33 6 2