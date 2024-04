Leao Milan, Rafa delude e il futuro torna in bilico: TUTTI gli scenari per giugno e il fattore Ibrahimovic

Leao-Milan, il portoghese stecca ancora nella notte più importante: cosa fare con Rafa? Riflessioni in corso col fattore Ibrahimovic

La grande delusione delle due gare di Europa League contro la Roma, che hanno sancito l’eliminazione del Milan è stato sicuramente Rafael Leao. Una sola giocata prodotta dal portoghese in 180 minuti, il cross per l’inutile gol di Matteo Gabbia. Nel momento più importante della stagione rossonera l’ex Lille è evaporato non riuscendo a trascinare i compagni in quello che era rimasto l’ultimo grande obiettivo della stagione.

Adesso, a stagione praticamente finita coi rossoneri che dovranno solo difendere il secondo posto in classifica che qualificherebbe anche alla Supercoppa Italiana della prossima stagione (oltre a cercare di evitare la seconda stella dell’Inter nel derby di lunedì sera), si aprono nuovi interrogativi sul futuro del portoghese.

Leao ha rinnovato a giugno dello scorso anno fino al 2028 e ha quindi ancora 4 anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Cosa fare di fronte ad un’offerta superiore ai 100 milioni di euro, considerata la clausola da 175 milioni presente nel contratto del portoghese? Di base il Milan non vorrebbe cederlo ma è chiaro che la mancata crescita del portoghese in una fase decisiva della stagione impone dei ragionamenti.

La sensazione è che a fare la differenza sarà con ogni probabilità il giudizio di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, leader maximo della prospettata rivoluzione milanista, ha grandissima considerazione di Leao e ha tutta l’intenzione di ripartire da lui nella prossima stagione. Chiaro che quella in arrivo dovrà essere la stagione della definitiva consacrazione: con l’aiuto dell’ex centravanti nulla è impossibile a patto che scatti quel definitivo click mentale.

Il focus ora è tutto sull’Inter: Leao sogna il riscatto all’interno di una stagione complicato che l’ha visto finora collezionare 12 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Il Milan riparte da Rafa che deve finalmente diventare grande.