Leao Milan, Conceicao spiega la sua esclusione dai titolari: «Ho voluto privilegiare questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, il tecnico del Milan Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole su Leao.

LEAO – «Leao è un grandissimo giocatore. Bisogna lavorare sulla squadra e per questo ogni tanto non parte titolare. Se parte dalla panchina vuole sempre dare il massimo per il Milan e questa cosa mi piace ancora di più dei gol e degli assist»