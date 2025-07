Leao Milan, Allegri ha le idee molto chiare su di lui: ecco che ruolo ritaglierà all’esterno portoghese. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri ha le idee chiare per il Milan che verrà, e al centro del suo progetto c’è una figura ben precisa: Rafael Leão. L’attaccante portoghese è destinato a essere uno dei pilastri della squadra, un giocatore su cui il tecnico toscano intende costruire gran parte delle fortune rossonere per la prossima stagione. Questa decisione riflette la profonda fiducia che Allegri ripone nelle straordinarie qualità del numero 10 milanista.

Leão, con la sua velocità devastante, la sua tecnica sopraffina e la capacità di cambiare ritmo in qualsiasi momento della partita, è considerato un elemento insostituibile. Allegri è convinto che, liberato da alcune pressioni e valorizzato nel modo giusto all’interno del sistema di gioco, Leão possa raggiungere un livello di performance ancora superiore, diventando un vero e proprio trascinatore per la squadra.

Il progetto tattico del Milan, sotto la guida di Allegri, si adatterà quindi anche alle caratteristiche di Leão, cercando di esaltarne al massimo le doti offensive e la capacità di creare superiorità numerica. Ci si aspetta un ruolo ancor più centrale per lui, con maggiore libertà di spaziare e di incidere sia in fase di finalizzazione che di assistenza. La scommessa di Allegri è chiara: puntare tutto sul talento cristallino di Rafael Leão per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La crescita del portoghese sarà quindi un indicatore fondamentale per capire le ambizioni e il potenziale di questa nuova era rossonera.