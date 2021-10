Leao Milan: a Bologna il portoghese a caccia di riscatto, i dettagli

Il Milan ha disputato la peggior partita della sua stagione. In effetti anche Leao non si è mai praticamente reso pericoloso, ora…

Leao, nel secondo tempo, è praticamente sparito dal campo, riemergendo nel finale quando Pioli ha provato a portarlo più vicino a Ibrahimovic, ma senza grandi risultati. In più si è anche fatto ammonire nel finale. Lo riporta Tuttosport.

Servirà una reazione immediata sabato sera a Bologna, con un Leao e un Milan totalmente diversi rispetto a quelli visti ieri sera contro il Porto. Il portoghese ha sempre dimostrato grandi doti balistiche e psicologiche in questo inizio di stagione. Per la prima volta contro i lusitani non ha brillato. L’ex Lille va a caccia di riscatto.