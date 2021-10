Rafael Leao ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta del Milan contro il Porto in Champions League. Le sue parole

A Milan TV, Rafael Leao ha parlato dopo Porto Milan.

SCONFITTA – «Non abbiamo creato molto e il Porto ha meritato di vincere».

DIFFERENZE TRA SERIE A E CHAMPIONS – «La Champions è diversa visto che giochiamo contro le migliori d’Europa. Ci serve per crescere. Dobbiamo fare diversamente dalla prossima».

QUALIFICAZIONE – «Oggi era come una finale, ma non abbiamo giocato così. Mancano tre partite e dovremo fare bene per forza».