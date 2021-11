Leao: «Ibra un fratello maggiore. Ecco chi sono i miei punti di riferimento»

Rafael Leao, intervenuto ai microfoni de La Repubblica, ha parlato principalmente delle figure che lo ispirano al Milan. Le sue parole

Rafael Leao, intervenuto ai microfoni de La Repubblica, ha parlato principalmente delle figure che lo ispirano al Milan. Le sue parole

«Ibrahimovic è un fratello maggiore, gli sto sempre vicino. Lui sa che posso fare la differenza con i piedi, ma mi mostra che l’importante è la testa, restare sempre concentrato. Lui è un esempio per il passato e per il presente: l’età per è un numero. Gli altri miei due punti di riferimento al Milan sono Pioli, un allenatore esigente e Maldini, un idolo che parla con semplicità perché ognuno di noi dia il meglio».