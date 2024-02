Leao si aggiudica il “Gol of the week” dell’Europa League: il post celebrativo – VIDEO

Leao si aggiudica il “Gol of the week” dell’Europa League: il post celebrativo dopo la sua rete in Milan Rennes – VIDEO

Ha realizzato il gol del 3 a 0 in Milan Rennes dopo una splendida azione corale: Rafael Leao si è aggiudicato il premio “Gol of the week” dell’Europa League. L’attaccante rossonero ha “battuto” Angelo Preciado (Sparta Praga), Mauro Icardi (Galatasaray) e Eguinaldo (Shakhtar Donetsk), cioè gli altri candidati a ricevere il premio.

So classy 🤤



Rafael Leão wins #UEL Goal of the Week with this skill and finish 🥇@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/HO3sBNIBJK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2024

Questo il post celebrativo dell’account ufficiale dell’EL su X, con il messaggio: «Così di classe 🤤 Rafael Leão vince #UEL il gol della settimana con questa abilità e piazza il traguardo 🥇».