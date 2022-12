Leao e il 2022 da protagonista: ecco i numeri del portoghese

Leao e il 2022 da protagonista: scudetto, premio di miglior giocatore del campionato e un buon Mondiale. Ecco l’obiettivo per il 2023

Rafa Leao ha vissuto un 2022 da protagonista con lo scudetto con il Milan condito dal premio come miglior giocatore del campionato e un buon Mondiale con il Portogallo.

Fin qui i gol in stagione dell’esterno portoghese sono stati 7 in 20 presenze, mentre l’anno scorso sono stati 14 in 42 presenze. Inoltre, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di questa stagione è quello di raggiungere quota 20 gol.