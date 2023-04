Leao: «I difensori della Serie A? A volte penso che..»

Rafael Leao ha parlato alla CBS dopo la qualificazione del Milan in semifinale Champions ai danni del Napoli

«Quando ho capito che avremmo segnato? Quando ho superato Rrahmani, ho visto il portiere e ho capito di non poter segnare, ho guardato in area e visto Oli… Allora gliel’ho passata».

Sullo 0-4 di campionato: «Penso che non si aspettassero la partita che abbiamo fatto e li abbiamo battuti 0-4 quella volta. È stato ottimo per poter avere più fiducia nel riaffrontarli. Il ritorno era difficile anche per loro ma hanno giocato bene, con la palla sempre. La maggior parte delle volte ci siamo difesi, ma la chiave della gara era il contropiede ed è così che abbiamo segnato»

Rafa si concede anche un briciolo di spavalderia dopo una battuta: «I difensori di Serie A sono forti, ma a volte sento che basta buttarmi la palla in avanti e correre… La maggior parte delle volte sono più veloce»