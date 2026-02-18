Leao a Dazn: «Era una partita da vincere. In questo momento della stagione ho una cosa da chiedere ai nostri tifosi…»

Leao, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Como

Rafael Leao, alla conclusione della sfida tra Milan e Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: «Era una partita da vincere, abbiamo giocato molto meglio rispetto all’andata. Abbiamo avuto di più la palla, potevamo essere più decisivi davanti la porta. Abbiamo continuato a giocare dopo il loro gol. Nel primo tempo ci è mancato l’ultimo passaggio e l’ultimo cross. Questo è un momento della stagione in cui chiedo ai tifosi di avere la nostra stessa energia».

Se è difficile, adesso, recuperare l’Inter in classifica: «Non è difficile, ci sono tante partite. La Serie A è molto difficile, ma noi facciamo il nostro. Adesso abbiamo un’altra partita tra pochi giorni e proveremo a vincere».

Sul supporto a Maignan dopo il gol: «Maignan è una persona molto importante per me, aiuta me e tutti i compagni di squadra. Era un supporto dopo l’errore sul gol. Noi siamo così, il nostro gruppo è fantastico».