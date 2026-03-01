Connect with us

Leao a DAZN: «Contro l’Inter non dico decisiva. Derby? Ai compagni chiedo di prenderla sul personale»

5 ore ago

Leao

Leao ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese Milan, match giocato alle ore 12:30

Rafael Leao è stato protagonista prima in negativo (con due occasioni sprecate) poi in positivo (con la rete del definitivo 0-2) in Cremonese-Milan. Il numero 10 rossonero al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

VERSO L’INTER«Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti».

COS’E’ PER TE IL DERBY?«È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte».

