Leao a DAZN: «Contro l’Inter non dico decisiva. Derby? Ai compagni chiedo di prenderla sul personale»
Leao ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese Milan, match giocato alle ore 12:30
Rafael Leao è stato protagonista prima in negativo (con due occasioni sprecate) poi in positivo (con la rete del definitivo 0-2) in Cremonese-Milan. Il numero 10 rossonero al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:
VERSO L’INTER – «Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti».
COS’E’ PER TE IL DERBY? – «È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte».
