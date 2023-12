Leao convocato per Atalanta Milan? Ecco la decisione UFFICIALE maturata dopo l’ultimo allenamento di oggi pomeriggio

Dopo l’ultimo allenamento che il Milan ha svolto oggi a Milanello in vista della sfida di domani contro l’Atalanta, è arrivata la decisione ufficiale e definitiva su Rafael Leao.

Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante portoghese non verrà convocato per la trasferta di Bergamo. Verosimilmente tornerà in campo a partire dalla sfida col Newcastle.