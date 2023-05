Leao: «Ecco cosa ho capito quando sono arrivato al Milan». Il portoghese svela le emozioni del passato in un video rilasciato dal club

In vista dell’Euroderby tra Milan e Inter, Rafael Leao ha parlato in un video rilasciato dai canali social del club.

Ecco le sue parole: «Quando sono arrivato al Milan, ho capito subito cosa significhi indossare la maglia rossonera. L’esperienza che ho avuto quando abbiamo vinto lo Scudetto – con Milano tutta rossonera – è stata incredibile. Crederci è una parola che significa molto per me sin da bambino, sognavo di arrivare al top per raggiungere i miei obiettivi»