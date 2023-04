Leao a Paramouth+: «L’assist a Giroud? Ecco la verità!». Il portoghese svela l’aneddoto e parla della semifinale

Intervistato da Paramouth+, a CBS Sports Golazo, Rafael Leao ha parlato dopo Napoli Milan. Ecco le sue parole:

IL MATCH – «È stata una notte fantastica. Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra. Il match di campionato ha influito, loro non si aspettavano quella partita da parte nostra. Loro hanno giocato molto bene, noi siamo rimasti a difendere provando a colpire in contropiede. Ed è così che abbiamo segnato”»

L’ASSIST PER LEAO – «Quando ho capito di dover servire l’assist? Quando ho superato l’ultimo difensore ho guardato il portiere e ho visto che non potevo segnare. Ho dato un’occhiata in area di rigore ed ho visto Olivier e l’ho passata a lui».

DERBY IN SEMIFINALE? – «Sarebbe bello giocare contro di loro. Penso che la passione che potremo mettere in campo sia la stessa per entrambe. L’atmosfera a Milano sarebbe incredibile»