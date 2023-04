Lazio, Tare: «Obiettivo Champions? È fondamentale che…». Il ds della Lazio avverte le avversarie, incluso il Milan

Ai microfoni di DAZN, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato della lotta Champions, con il Milan coinvolto. Ecco le sue parole:

SECONDO POSTO – «La Champions non un obbligo? Non mi piacciono i giochi delle parole, mi piace il campo e vedere cosa fa la squadra. Non mi piace dire opportunità o obiettivo, siamo determinati a raggiungere la Champions che è fondamentale per il nostro progetto. Parliamo poco e lavoriamo tanto. Rinnovi alcuni giocatori? Non sono legati alla Champions».