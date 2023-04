Tare: «Settimana decisiva per la Champions, ci…». Ecco le parole del dirigente della Lazio prima della sfida con i neroazzurri

Intervenuto a Sky Sport, Igli Tare ha parlato nel pre-partita di Inter-Lazio. Le sue dichiarazioni sulla classifica e sulla lotta Champions, con il Milan protagonista:

LA CHAMPIONS – «Questa è la settimana decisiva per la Champions, ci saranno tre partite difficili, dobbiamo essere bravi a fare punti perché si deciderà un bel pezzo del nostro obiettivo. Io penso che sia giusto giocare queste partite negli orari giusti, sarebbe fondamentale anche per lo spettacolo, quindi sono d’accordo con Sarri. Noi dobbiamo pensare a noi e non al Napoli, noi cercheremo di vincere e prolungargli la festa».